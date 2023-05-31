Большинство россиян предпочитают заниматься самолечением

Почти две трети россиян (68%) стараются экономить на лекарствах. Большинство (48%) ищут более выгодные аналоги назначенных препаратов и дженерики, а 20% покупают только самые необходимые лекарства. Об этом свидетельствует опрос ЮMoney и СберСтрахования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как показал опрос, если проблема со здоровьем не очень серьезная, то большинство россиян (73%) не обращаются к врачам, а покупают лекарства сами, причем 13% ориентируются на препараты из рекламы или доверяют советам фармацевтов. И только 14% респондентов считают самолечение неприемлемым и не покупают лекарства без консультации с доктором.

Каждый третий (34%) респондент тратит на лекарства более двух тысяч рублей в месяц, 7% — более пяти тысяч. Траты большинства опрошенных составляют менее тысячи рублей в месяц. Чаще всего лекарства покупают в ближайшей аптеке (так ответили 54%) или в той, где подешевле (38%). И только 8% респондентов идут за лекарствами на маркетплейсы.

Ранее аналитики выяснили, что большинство россиян считают свое здоровье удовлетворительным.