Гладков: из Шебекинского и Грайворонского округов начинается вывоз детей

Власти Белгородской области начинают вывозить детей из приграничных с Украиной районов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, вывоз детей из Шебекинского и Грайворонского округов начинается 31 мая. Первые триста детей будут отправлены в оздоровительный лагерь в Воронежской области. Гладков сказал, что лично постарается их проводить.

Ранее сообщалось, что в 03:15 мск по городу Шебекино вооруженными формированиями Украины был нанесен массированный удар. По данным, которые сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, есть пострадавшие. В городе повреждены жилые дома, горит транспорт.

Утром 30 мая с украинской стороны были обстреляны три промышленных предприятия в Шебекино. По предприятиям выпустили 30 снарядов калибра 152 миллиметра. Под огонь попали завод по производству стекла для часов Apple Watch — «Монокристалл». Также обстрелу подверглись территории компаний «Аллнекс» и «Клик». Из гражданской инфраструктуры в Шебекино повреждены два автомобиля и жилой дом.