Нью-Йорк опускается под тяжестью небоскребов

Ученые Геологической службы США проинформировали, что Нью-Йорк медленно опускается под собственной тяжестью. Они указали, что с учетом повышения уровня моря из-за глобального потепления и таяния ледников, это может привести к тому, что мегаполис уйдет под воду. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Earth's Future, пресс-релиз есть на сайте Phys.org.

Город проседает со средней скоростью от одного до двух миллиметров в год. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что общий вес всех зданий, число которых превышает миллион, составляет примерно 1,5 триллиона тонн. Это пропорционально 4700 зданиями Эмпайр-стейт-билдинг.

Скорость проседания у разных районов Нью-Йорка разная. Небоскребы в центре Манхэттена построены на прочной скале, а вот некоторые участки Бруклина и Куинса находятся на рыхлой почве и «тонут» быстрее.

Хоть процесс и медленный, некоторые части города неизбежно окажутся под водой, уверены ученые. По их оценке, через сотни лет Нью-Йорк станет американской версией Венеции.

Но некоторые районы города находятся в опасности. Средняя высота над уровнем моря в южной части Манхэттена составляет один-два метра. В тоже время уровень моря поднимается примерно с той же скоростью, с которой опускается земля. Изменение климата может привести, во-первых, к катастрофическому затоплению, а, во-вторых, к сильным ураганам и штормам.