Запрещенный в служении протоиерей Калинин попал в больницу

Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин сообщил РИА Новости, что попал с сердечным приступом в больницу в Москве.

Он отметил, что еще утром 30 мая все было хорошо, но потом сильно сдавило грудь и пришлось вызвать скорую помощь.

«У меня давление 220 на 110, попросил отвезти в больницу», — заявили Калинин.

По его словам, он пробудет в больнице как минимум до утра.

Ранее Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Леонида Калинина из-за воспрепятствования перенесению в храм иконы «Святая Троица».

Кроме того, Калинин был освобожден от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, председателя епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

Позже Калинин заявил, что «совершил ошибку».