Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве госпитализировали ребенка, которого ударили лепешкой хлеба

В Москве 11-летняя девочка попала в больницу из-за упавшей на голову лепешки хлеба

close
100%
Imperial Hotel Co., Ltd.

В Москве госпитализировали школьницу, так как ей на голову бросили лепешку хлеба. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, вечером 29 мая 2023 года 11-летняя девочка получила травму на Паромной улице. Ей экстренно понадобилась помощь врачей. Школьницу госпитализировали в отделение неотложной хирургии и травматологии. Врачи диагностировали у девочки ушиб мягких тканей головы.

О произошедшем было сообщено в полицию. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины получения школьницей травмы.

Ранее сообщалось, что на Сахалине девятилетняя девочка играла со швейной машинкой и проглотила иголку. К моменту, когда ребенка привезли в приемное отделение, острый предмет уже находился в двенадцатиперстной кишке. Было принято решение о проведении эндоскопической операции, хирургам удалось захватить иглу специальным инструментом и извлечь, не повредив при этом внутренние органы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях