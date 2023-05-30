В Москве госпитализировали ребенка, которого ударили лепешкой хлеба

В Москве госпитализировали школьницу, так как ей на голову бросили лепешку хлеба. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, вечером 29 мая 2023 года 11-летняя девочка получила травму на Паромной улице. Ей экстренно понадобилась помощь врачей. Школьницу госпитализировали в отделение неотложной хирургии и травматологии. Врачи диагностировали у девочки ушиб мягких тканей головы.

О произошедшем было сообщено в полицию. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины получения школьницей травмы.

Ранее сообщалось, что на Сахалине девятилетняя девочка играла со швейной машинкой и проглотила иголку. К моменту, когда ребенка привезли в приемное отделение, острый предмет уже находился в двенадцатиперстной кишке. Было принято решение о проведении эндоскопической операции, хирургам удалось захватить иглу специальным инструментом и извлечь, не повредив при этом внутренние органы.