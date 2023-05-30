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Игорь Чайка прокомментировал попадание в санкционный список ЕС

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Virginia Mayo/AP

Мы и дальше продолжим помогать братскому молдавскому народу и продолжим общественные и гуманитарные проекты. Об этом осле попадания в санкционный список Европейского союза (ЕС) заявил российский бизнесмен Игорь Чайка.

«Я гражданин России и живу, работаю в России. Моя жизнь и жизнь моей семьи была и будет связана только с Родиной! Мне глубоко плевать на мелкотравчатые потуги дегенератов из ЕС, которые ввели против меня свои эти смешные санкции, как и их коллеги по зоопарку из США. Что касается Молдовы, то я и моя команда несколько лет реализует там многочисленные гуманитарные и образовательные проекты», — заявил он.

Чайка подчеркнул, что его команда сделала жизнь многих граждан Молдовы чуть лучше, а многим спасла жизни как это было в том числе в период борьбы с ковидом.

«В отличии от кучки тупых русофобов, которые временно захватили власть в Молдове и пытаются стереть из памяти Братского для России Молдавского народа общие страницы истории, страницы побед в войне против фашизма! Нынешняя власть Молдовы судя по опросам, которые публикуются в открытом доступе, стремительно теряет доверие людей, и скоро они окажутся там, где им и место, а именно в выгребной яме истории и места в багажнике автомобиля американского посла на всех не хватит, да и вряд ли теперь это уже для них будет безопасный вид транспорта», — заявил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции в отношении пяти человек, которые, по мнению сообщества, несут ответственность за «дестабилизацию» в Молдавии. Об этом сообщалось в «Официальном журнале ЕС».

В публикации отмечается, что из-за ситуации в республике, а также принимая во внимание Регламент Совета Евросоюза об ограничительных мерах в связи с действиями, дестабилизирующими Молдавию, совет принял решение о том, что пять человек нужно добавить в перечень физических и юридических лиц под ограничительными мерами.

Ограничения Евросоюза затронули лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, российского бизнесмена Игоря Чайку, молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка. Также были расширены санкционные меры против двух граждан РФ и Молдавии Александра Калинина и Григория Карамалака.

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