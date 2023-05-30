Пострадавший при ЧП в Ростове-на-Дону рассказал, что упавшие трибуны были новыми

Подросток, пострадавший в результате обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону сообщил в социальных сетях, что конструкции не были закреплены. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что трибуны были новыми.

«Я получил ушибы, я дома нахожусь. Трибуна рухнула из-за ветра сильного. Матч был, из-за дождя сели на трибуны, и трибуна упала из-за ветра. Трибуны говно, пострадавших очень много. Да, трибуны были некачественно закреплены. Да, они были новыми. На место приехали 7 карет скорой помощи, 4 реанимации и 3 пожарных и МЧС», — сказал он.

В социальных сетях подросток также отметил, что «чудом выжил».

30 мая на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушились трибуны. Представитель ГУМЧС России по Ростовской области рассказал, что сообщение об обрушении трибуны поступило в 16:25 по местному времени. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что трибуны были опрокинуты шквальным ветром. Он отметил, что на данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и десятерых детях. По словам губернатора, одна женщина погибла, еще одна женщина и двое детей — в тяжелом состоянии. Министр спорта Ростовской области позже сообщил, что количество пострадавших выросло до 18, среди них 10 детей и 8 взрослых. Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело.