Названа причина обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию с обрушением трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону.

«Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча», — написал он.

По его словам, на месте работают спасатели, медики и правоохранительные органы.

Он добавил, что на данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и десятерых детях. По словам губернатора, одна женщина погибла, еще одна женщина и двое детей — в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Представитель ГУМЧС России по Ростовской области рассказал, что сообщение об обрушении трибуны поступило в 16:25 по местному времени. На месте обрушения трибуны гребного канала работают спасатели.

Также Telegram-канал «112» опубликовал фотографии с места обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, в результате которого погибла одна женщина и еще семь детей получили травмы.