Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа причина обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону

Губернатор Голубев сообщил о 15 пострадавших при опрокидывании трибуны в Ростове-на-Дону

close
100%
МЧС России

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию с обрушением трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону.

«Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча», — написал он.

По его словам, на месте работают спасатели, медики и правоохранительные органы.

Он добавил, что на данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и десятерых детях. По словам губернатора, одна женщина погибла, еще одна женщина и двое детей — в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Представитель ГУМЧС России по Ростовской области рассказал, что сообщение об обрушении трибуны поступило в 16:25 по местному времени. На месте обрушения трибуны гребного канала работают спасатели.

Также Telegram-канал «112» опубликовал фотографии с места обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, в результате которого погибла одна женщина и еще семь детей получили травмы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях