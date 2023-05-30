Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адвокат заявил, что СБУ круглосуточно дежурит у дома митрополита УПЦ Павла

Адвокат Чекман: СБУ круглосуточно дежурит у дома митрополита УПЦ Павла, устраивая допросы

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) круглыми сутками дежурит у дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической УПЦ Павла, устраивая его гостям допросы. Об этом Чекман написал в своем Telegram-канале.

Адвокат отметил, что дежурство происходит без законных на это оснований.

«Устанавливаются лица, которые посещают митрополита Павла. Этих лиц вызывают на допрос в качестве свидетелей (как будто им могут быть известны какие-то обстоятельства совершения уголовного правонарушения) и обязывают воздержаться от общения», — уточнил Чекман.

Адвокат считает, что это делается с целью психологического давления на митрополита и его окружение.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева продлил на 60 суток домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях