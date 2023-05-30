Адвокат заявил, что СБУ круглосуточно дежурит у дома митрополита УПЦ Павла

Адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) круглыми сутками дежурит у дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической УПЦ Павла, устраивая его гостям допросы. Об этом Чекман написал в своем Telegram-канале.

Адвокат отметил, что дежурство происходит без законных на это оснований.

«Устанавливаются лица, которые посещают митрополита Павла. Этих лиц вызывают на допрос в качестве свидетелей (как будто им могут быть известны какие-то обстоятельства совершения уголовного правонарушения) и обязывают воздержаться от общения», — уточнил Чекман.

Адвокат считает, что это делается с целью психологического давления на митрополита и его окружение.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева продлил на 60 суток домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.