В ЕР рассказали об увеличении числа победительниц предварительного голосования среди женщин

Число победительниц предварительного голосования среди женщин выросло до 39%, ранее этот показатель составлял 31%, заявила председатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова.

«Женское движение» провело цикл специальных обучающих семинаров. Каждая девушка получает индивидуальное сопровождение от опытных политиков, депутатов, сенаторов. Программа развернута в 26 регионах. Мы помогаем более чем 190 кандидатам. Продолжим сопровождать победительниц и в ходе основной кампании», — сказала она.

По ее словам, ежегодно в конкурентной борьбе выигрывают люди, не имеющие политического опыта.

«Много волонтеров приходят в политику, мы их активно поддерживаем. Среди участников предварительного голосования есть ребята, побывавшие в зоне СВО – это порядка 150 человек. Эти люди имеют полное моральное право влиять на будущее страны. Они своим примером доказали, что являются настоящими патриотами», — добавила Лантратова.

По словам координатора партпроекта «Женское движение Единой России», члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Натальи Полуяновой, работа депутата строится на качественном взаимодействии с людьми.

«Мы будем прилагать все усилия, чтобы наша политшкола и наши все образовательные семинары стали хорошим подспорьем», — пояснила парламентарий.

Напомним, партийный проект «Женское движение Единой России» начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей.