В Липецкой области было обнаружено тело полицейского с простреленной грудью

В Ельце, Липецкая область, обнаружили тело начальника тыла Елецкого отдела МВД на транспорте. У мужчины прострелена грудь. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, родители 50-летнего подполковника Александра Бурлакова пришли в гости к сыну. Когда они зашли в его дом, то обнаружили тело мужчины с простреленной грудью. Рядом лежало охотничье ружье.

Уточняется, что погибший проживал вместе с сожительницей. У него не было конфликтов или долгов.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Москве в сгоревшей квартире нашли тело мужчины, прикованного наручниками к посудомойке. По данным прокуратуры, мужчина систематически употреблял алкогольные напитки. В ближайшее время будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая установит причину возникновения возгорания.