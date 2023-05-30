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В Липецкой области было обнаружено тело полицейского с простреленной грудью

Baza: в Липецкой области родители нашли тело сына-полицейского с простреленной грудью

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Телеграм-канал «Baza»

В Ельце, Липецкая область, обнаружили тело начальника тыла Елецкого отдела МВД на транспорте. У мужчины прострелена грудь. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, родители 50-летнего подполковника Александра Бурлакова пришли в гости к сыну. Когда они зашли в его дом, то обнаружили тело мужчины с простреленной грудью. Рядом лежало охотничье ружье.

Уточняется, что погибший проживал вместе с сожительницей. У него не было конфликтов или долгов.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Москве в сгоревшей квартире нашли тело мужчины, прикованного наручниками к посудомойке. По данным прокуратуры, мужчина систематически употреблял алкогольные напитки. В ближайшее время будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая установит причину возникновения возгорания.

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