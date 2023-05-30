МВД РФ объявило в розыск Валерия Залужного

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

«Залужный Валерий Федорович. Разыскивается по статье УК РФ», — следует из розыскной базы МВД.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что офис украинского президента Владимира Зеленского информационно «сливает» главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного из опасений, что он может стать для него политической угрозой. Как утверждает Кривонос, офис Зеленского под разными предлогами «зачистил» окружение главнокомандующего и поставил туда своих людей.

25 мая пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой Залужный обратился к публике. До этого Киев всячески пытался заверить общественность, что с ним все хорошо, выкладывая в соцсети фотографии, которые, как позже выяснилось, оказались несвежими.

На этой неделе источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что Залужный был ранен в голову, а также получил осколочные ранения после того, как ВС России нанесли ракетный удар. По данным агентства, главкома сначала доставили в Николаев для оказания первой помощи, а после он был отправлен в военный госпиталь в Киеве для проведения операции на черепе.