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В США из одной школы выпустились 12 пар близнецов и одна тройня

В США в одной школе учились 12 пар близнецов и одна тройня

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WGN News/YouTube

В США из одной школы выпустились 12 пар близнецов и одна тройня, пишет UPI. Руководство учебного заведения очень гордится таким уникальным достижением.

Вручение дипломов проходило в средней школе Вернон-Хиллз. Церемония привлекла внимание СМИ, потому что на ней было 12 пар близнецов и одна тройня — все они учились в этом учебном заведении.

«Я думаю, что самое замечательное в близнецах в целом то, что они могут подмечать свою уникальность друг в друге, а также иметь особую связь и особую дружбу», — рассказал директор Джон Гиллемот, у которого тоже есть сестра-близнец.

Преподаватели и руководство школы рассказали, что гордятся своими выпускниками не только из-за того, что они сделали вечер уникальным, но и потому что все они показывали успехи в учебе.

Ранее врачи из Китая извлекли из мозга годовалой девочки плод ее близнеца.

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