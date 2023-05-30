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В Совфеде заявили, что налет дронов на Москву не смог запугать россиян

Сенатор Долгов: Киеву не удалось запугать россиян атакой беспилотников на Москву

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Максим Блинов/РИА Новости

Киевский режим, атаковав дронами Москву и Московскую область, пытался посеять панику среди мирных граждан России, но ему это не удалось. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил сенатор Константин Долгов. Он также подчеркнул, что власти и чрезвычайные службы РФ снова показали высокий уровень профессионализма.

«Атака БПЛА на Москву — очередной террористический акт, предпринятый ВСУ для запугивания россиян. Украинская провокация сорвалась во всех смыслах. Ни одна из целей, поставленных офисом Зеленского, не была достигнута», — отметил Долгов.

Он добавил, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения всех намеченных целей.

Утром 30 мая столичный регион атаковали беспилотники. В итоге в Москве были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал.

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