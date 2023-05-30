На Украине объяснили отключение света во всей стране

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что отключение света на территории всей страны случилось из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

С 13.28 (по московскому времени. — Газета.Ru») по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его повлекло снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины», — сообщили в ДТЭК.

Ранее в некоторых жилых домах в центре Киева произошло аварийное отключение электроэнергии. По информации пресс-службы, аварийные службы быстро прибыли на место отключений и оперативно наладили энергоснабжение в 33 обесточенных зданиях.

Согласно данным компании, на данный момент энергетики работают над восстановлением электроснабжения в 15 домах на улицах Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и Орлика в центре украинской столицы.

Ранее директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что проблемы с подачей электричества допускаются на Украине будущей зимой на фоне дефицита импорта. По его словам, сложности объясняются тем, что республика к началу отопительного сезона войдет с существенно меньшим запасом мощностей.