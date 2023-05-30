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В Молдавии зафиксированы сбои в подаче электричества из-за аварий

Минэнерго Молдавии сообщило о сбоях в подаче электроэнергии в центре и на юге страны

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Михай Карауш/РИА Новости

Министерство энергетики Молдавии заявило о сбоях в подаче электричества на юге и в центральной части республики в связи с авариями на высоковольтных линиях. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Кишинева.

«Сбой питания. <...> Несколько подстанций отключены», — говорится в публикации.

Согласно информации ведомства, из-за аварий была отключена высоковольтная линия Исакча — Вулканешты, ее обещают вновь подключить к концу дня. Помимо того, по неизвестным причинам произошло отключение высоковольтной линии Бельцы — Днестровск, которая вышла из строя в связи с отсутствием нагрузки в системе, оставив без электроэнергии центр и юг Молдавии.

«Нарушена работа троллейбусов. Остановлены несколько троллейбусных маршрутов», — отмечается в сообщении.

Ранее министр энергетики Румынии Вирджил Попеску заявил, что его страна выразила намерение снабжать Молдавию электроэнергией и природным газом «целиком и полностью».

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