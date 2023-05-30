Депутат увидел необходимость внутренней мобилизации россиян после атаки дронов на Москву

Россиянам необходимо осознать необходимость внутренней мобилизации, особенно после утренней атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом Life сказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его мнению, мир сейчас изменился, поэтому игнорировать новую реальность уже недопустимо.

«Мобилизация — это не только про военнообязанных. Это про каждого из нас, про пожарных, полицию, работников офисов. Каждый на своем месте должен делать максимум. Я не знаю, какие еще кому-то нужны знаки, чтобы внутренне собраться, начать помогать фронту, лучше делать свою работу», — сказал Толмачев.

Депутат также добавил, что готовность граждан к таким инцидентам «потребовалась от каждого из нас не вчера», поэтому люди, которые это поняли, отнеслись к происходящему без паники.

«Призываю всех к взрослому отношению к текущей ситуации. На вопрос «Что делать?» я для себя давно нашел ответ: «Больше помогать фронту». И всех призываю присоединиться», — отметил он.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев сказал, что жителям при обнаружении беспилотника стоит не снимать его, а сообщить о нем экстренным службам по номеру 112.