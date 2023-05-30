Польское радио сообщило, что семья россиян прорвалась через границу Польши

Семья россиян с детьми на автомобиле прорвалась через границу из Польши в Белоруссию, сообщает польское радио RMF.

По данным радио, в автомобиле находилась супружеская пара россиян с ребенком, а также еще двое детей со шведскими паспортами. Когда польский пограничник забрал у пассажиров паспорта для контроля, автомобиль тронулся с места и, несмотря на пробитые колеса, доехал практически до середины моста, разделяющего Польшу и Белоруссию.

Женщине с детьми удалось добежать до белорусской территории, мужчину задержали польские пограничники.

Как выяснилось позже, дети со шведскими паспортами не имели права покидать территорию королевства.

Ранее представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь заявил, что на границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались огромные очереди грузовиков.

По словам Деруся, около тысячи грузовых автомобилей стоит на выезд из Польши на Украину в Дорохуске в субботу, что означает 45 часов ожидания. При этом на украинской стороне очереди грузовиков нет.