Посетитель выставки стройтехники попытался спасти человечество от «Великого трактора» будущего

Неизвестный мужчина пришел на выставку коммерческого транспорта и запчастей в Москве и заявил, что «прилетел из будущего», в котором миром правит «Великий трактор». Об этом «Газете.Ru» сообщил в письме очевидец инцидента.

«Возле одного из стендов (Zauberg и Центр технического оборудования) поймали сумасшедшего. Мужчина утверждал, что прилетел из будущего, чтобы спасти человечество. По его словам, в 3023 году миром правит «Великий Трактор», а техника настолько совершенна, что «с ней разговаривать приятнее, чем с людьми», — написал он.

Как рассказал «Газете.Ru» сотрудник стенда выставки Александр Петров, посетитель выглядел «недовольным» и кричал, что в будущем техника погубит человечество.

«Мы с моими коллегами как раз занимались выставкой, общались с клиентами и в какой-то момент услышали, не могу назвать странным, разговор... Я просто услышал, что что-то идет не так, грубо говоря. Я услышал, как мой коллега общается с каким-то мужчиной на повышенных тонах, какие-то странные интонации, мне стало просто интересно. Мужчина был как будто бы недоволен, говорил о том, что это техника из будущего, что он сам из будущего, что эта техника нас в будущем погубит, зачем мы ее показываем, зачем мы продаем. Сначала было, конечно, забавно, потом мы испугались, что он может сорвать выставку и отпугнуть клиентов. Мы его увели в переговорную, и уже дальше с ним руководство наше пообщалось», — сообщил он.

Сотрудница стенда Валерия Мастепанова уточнила, что после инцидента мужчину вывели с территории выставки и отвели в охранный пункт.

«Меня позвали, потому что мужчина зашел, сначала к технике пошел, начал кричать, разговаривать с техникой, потом подошел к нашим ребятам на стойке, начал им рассказывать про то, что машины скоро восстанут и захватят наш мир. Я побежала до охранников, чтобы они помогли его вывести со стенда. Это было максимально странно. Насколько я знаю, полицию и скорую не вызывали, потому что это все-таки масштабная выставка. Его просто вывели за территорию и отвели в пункт охраны. Но что с ним стало дальше, я не знаю, возможно вызывали полицию и его передали властям», — пояснила она.

Выставка строительной техники и технологий Экспо 2023, совмещенная с выставками коммерческого транспорта и запчастей, проходила в Москве в 23 по 26 мая. Как сообщил автор письма, направленного в редакцию «Газеты.Ru», мужчина оказался на мероприятии нелегально, «проскользнув» мимо охранников.