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Осколки от упавшего стекла едва не лишили пациентку красноярской поликлиники глаза

В Красноярске осколки упавшего стекла попали в глаза пациентке поликлиники

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Freepik.com

Жительница Красноярска пыталась взять в поликлинике больничный лист и едва не потеряла зрение от попавших в глаза осколков стекла. Информация об этом появилась на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в поликлинике на улице Мирошниченко, куда 45-летняя пациентка обратилась с целью получения листка нетрудоспособности.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что когда она разговаривала с сотрудником медицинского учреждения через разделительное окно, оно внезапно рухнуло, а стекло, вставленное в раму, разбилось. В результате его осколки, а также другие мелкие твердые частицы попали пострадавшей в лицо и глаза. Уточняется, что после происшествия россиянке пришлось некоторое время лечиться в амбулаторном режиме.

«Вопреки требованиям закона, поликлиникой не обеспечены безопасные условия пребывания пациентов, не приняты меры к оказанию пациенту необходимой помощи после произошедшего. По представлению прокурора нарушения устранены, окно заменено на пластиковое, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — заключили в пресс-службе ведомства.

К настоящему времени потерпевшая уже получила от поликлиники в качестве компенсации 50 тыс. руб.

На днях житель Великого Новгорода разбил стекло в автомобиле неизвестной ему девушки и напал на нее.

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