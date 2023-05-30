СК сообщил о возбуждении уголовного дела после атаки дронов на Москву

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела о теракте после атаки дронов на Москву, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование обстоятельств атак беспилотников в Москве.

По его словам, прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими беспилотниками оказали на месте.

Собянин также сообщил, что в результате атаки БПЛА утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.