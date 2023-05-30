Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК сообщил о возбуждении уголовного дела после атаки дронов на Москву

СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов на Москву

close
100%
Александр Щербак/ТАСС

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела о теракте после атаки дронов на Москву, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование обстоятельств атак беспилотников в Москве.

По его словам, прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими беспилотниками оказали на месте.

Собянин также сообщил, что в результате атаки БПЛА утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях