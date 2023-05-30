На Украине возбудили дело о возможной госизмене Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос сообщил, что суд обязал государственное бюро страны открыть уголовное дело в отношении главы государства Владимира Зеленского по статье о госизмене. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Обязали открыть уголовное дело по статье «государственная измена» на Зеленского и ко! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование», — сообщил Лерос.

По его словам, Зеленский и его ближайшие соратники должны быть допрошены, как фигуранты назначения агентов ФСБ России в СБУ.

Ранее Лерос обвинил главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака в присвоении доли председателя Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в строительном холдинге. Депутат добавил, что уже направил заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с обвинением Ермака.