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Беспилотник упал рядом с домом блогерши Лерчек в Подмосковье

Life: один из атаковавших Подмосковье дронов упал в 200 м от дома блогера Лерчек и ее мужа в поселке «Ильинка Лейнхаус»

Один из беспилотников, который сбили в Подмосковье, упал вблизи дома семьи блогеров Чекалиных — Лерчек и ее супруга Артема. Об этом сообщает Life.

По данным издания, дрон упал в 200 м от них в коттеджном поселке «Ильинка Лейнхаус». Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Территорию поселка оцепили оперативные и экстренные службы.

30 мая Baza сообщала, что в утренней атаке на столичный регион участвовали порядка 25 беспилотных летательных аппаратов. Как уточнили в издании, большую часть беспилотников удалось сбить силами противовоздушной обороны в Московской области. Часть БПЛА зацепились за провода и деревья из-за пролета на сверхмалой высоте.

Напомним, что 7 марта Лерчек и ее мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов. В середине марта против супругов Чекалиных возбудили новое уголовное дело, их обвинили в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, Чекалины в апреле 2021 года вместе с сообщниками «легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США». Следователи считают, что так они «замаскировали связь» отмытых денег с «преступным источником их происхождения».

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