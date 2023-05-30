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Толстый кот упал с высоты 27 метров и выжил, разбив лобовое стекло автомобиля

В Таиланде толстый кот упал с 27-метровой высоты, разбив лобовое стекло в машине, и выжил

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В Таиланде толстый кот выпал из окна, пролетел 27 метров, упал на машину и остался жив, пишет Daily Mail.

Как рассказал владелец кота по кличке Ши Фу, он шел по краю балкона, но не удержал равновесие и упал на машину, припаркованную под окнами. Хозяин автомобиля узнал об этом, когда ему позвонили сотрудники полиции. Подойдя к машине, мужчина обнаружил, что лобовое стекло разбито вдребезги.

Несмотря на падение, кот выжил и был доставлен к ветеринару. После осмотра выяснилось, что питомец отделался легкими ушибами. Владелец животного был оштрафован на $25. Сообщается, что стоимость ремонта автомобиля оплатит страховая компания.

«Владелец кошки усвоил урок и пытается помочь своему питомцу похудеть», — говорится в заявлении.

Ранее в США спасли «самого толстого кота в мире».

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