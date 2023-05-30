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В Кузбассе начальник избил задремавшего сторожа лопатой, сломав ему руку и повредив легкое

Работодатель избил лопатой спящего сторожа и лишился свободы почти на полтора года

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Depositphotos

Пьяный сторож задремал на посту, а затем был избит своим начальником. Работодатель сломал подчиненному руку и повредил лопатой легкое. Информация об этом появилась накануне на сайте УМВД по Кемеровской области.

Инцидент случился в городе Белово. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что в местную больницу госпитализирован мужчина с закрытым переломом руки и травмой легкого.

Полицейские выяснили, что телесные повреждения пациенту, служащему сторожем на одном из предприятий города, нанес его работодатель, внезапно приехавший ночью с проверкой. 32-летний мужчина разозлился, увидев работника спящим в алкогольном опьянении. Тогда он взял лопату и несколько раз ударил потерпевшего ее черенком.

В отношении руководителя предприятия завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Доказательства, собранные следствием, судом признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. В качестве наказания ему назначен 1 год 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-сотрудник ГИБДД сбил на пешеходном переходе в Сургуте дочь своего бывшего начальника.

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