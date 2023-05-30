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СМИ установили возможного производителя БПЛА, участвовавшего в утренней атаке в Москве

Shot: одним из БПЛА, участвовавших в утренней атаке в Москве, был дрон UJ-22 Airborne

Одним из типов бесплотных летательных аппаратов, которые атаковали Москву утром, мог быть ударный дрон UJ-22 Airborne. Об этом сообщает Shot.

Предварительно, данные дроны производятся предприятием «Укрджет».

«Он способен пролетать до 800 километров. Такой беспилотник поднимает порядка 15-20 килограммов», — уточнили в издании.

Подчеркивается, что тот БПЛА, что сняли очевидцы, удалось сбить

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что утром 30 мая в нескольких зданиях города произошли незначительные повреждения из-за атаки БПЛА.

Спецслужбы Москвы сообщили о беспилотниках на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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