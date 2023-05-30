В Москве в связи с атакой БПЛА временно ограничили работу навигации

Сигналы спутниковой навигации начали глушить в Москве, мера связана с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Mash.

Данные сигналы, чью работу стали ограничивать в столице, используют для наведения беспилотников.

«На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители», — добавили в издании.

Кроме того, план «Тайфун» объявили для полиции Москвы. Мера предполагает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.

Аналогичный план «Тайфун» начал действовать в Московской области, добавили в Shot со ссылкой на источник.

Мэр Москвы Собянин сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадавших нет. Глава города добавил, что все экстренные службы столицы находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося. Он призвал доверять только официальным источникам.