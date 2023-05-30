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На подлете к Москве сбиты несколько беспилотников

Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что системой ПВО сбиты несколько беспилотников

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что утром 30 мая в регионе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО», — написал он.

Он добавил, что на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

Губернатор обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие, добавив, что работают экстренные службы.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы.

Позже МЧС сообщило, что инцидент произошел на улице Атласова, дом 11.

В МЧС предположили, что причиной взрыва в жилом доме мог стать беспилотник.

Кроме этого Telegram-канал Baza писал, что жители Подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Также сообщалось, что на Ленинском проспекте здание оцеплено спецслужбами, на месте работают саперы.

Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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