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Собянин рассказал об атаке беспилотников на Москву

Мэр Москвы Собянин сообщил, что в результате атаки БПЛА есть незначительные повреждения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате прилетов беспилотников в город нет пострадавших.

По его словам, в результате атаки БПЛА утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

«На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал градоначальник.

Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.

Также он призвал доверять только официальным источникам.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», — также написал мэр.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

Кроме этого Telegram-канал Baza писал, что жители Подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Также сообщалось, что на Ленинском проспекте здание оцеплено спецслужбами, на месте работают саперы.

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Атака беспилотников на Москву
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