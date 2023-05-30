В Астраханской области могут снести дом, предназначенный для сирот

В городе Знаменске Астраханской области могут снести дом, который строят уже девять лет в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот, сообщает газета «Известия».

По данным издания, контракт на строительство трехэтажного здания в Знаменске, в котором собирались расселить 24 человека из числа детей-сирот из очереди на получение жилья, был заключен управлением капитального строительства Астраханской области еще в 2014 году. В ходе строительства несколько раз менялся подрядчик, а на времена простоя не проводилась консервация здания, и оно стало разрушаться.

«Дом на 75-80% готов, но из-за недобросовестности подрядчиков встал вопрос о его сносе», — рассказал депутат облдумы Алексей Фурик.

Он добавил, что в августе эксперты будут принимать решение, что делать дальше — продолжать строительство или сносить.

В Госдуме планируют решать проблемы с обеспечением жильем детей-сирот путем предоставлением сертификатов на приобретение квартир. Второе чтение законопроекта на этот счет в должно состояться 30 мая.

Ранее в в Минстрое и «Дом.РФ» сообщили, что в России разрабатывают единую систему учета жилья для предоставления детям-сиротам, ее внедрение по всей стране запланировано на 2024 год.