Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Астраханской области могут снести дом, предназначенный для сирот

«Известия»: в Астраханской области могут снести дом, который 9 лет строят для детей-сирот

close
100%
Depositphotos

В городе Знаменске Астраханской области могут снести дом, который строят уже девять лет в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот, сообщает газета «Известия».

По данным издания, контракт на строительство трехэтажного здания в Знаменске, в котором собирались расселить 24 человека из числа детей-сирот из очереди на получение жилья, был заключен управлением капитального строительства Астраханской области еще в 2014 году. В ходе строительства несколько раз менялся подрядчик, а на времена простоя не проводилась консервация здания, и оно стало разрушаться.

«Дом на 75-80% готов, но из-за недобросовестности подрядчиков встал вопрос о его сносе», — рассказал депутат облдумы Алексей Фурик.

Он добавил, что в августе эксперты будут принимать решение, что делать дальше — продолжать строительство или сносить.

В Госдуме планируют решать проблемы с обеспечением жильем детей-сирот путем предоставлением сертификатов на приобретение квартир. Второе чтение законопроекта на этот счет в должно состояться 30 мая.

Ранее в в Минстрое и «Дом.РФ» сообщили, что в России разрабатывают единую систему учета жилья для предоставления детям-сиротам, ее внедрение по всей стране запланировано на 2024 год.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях