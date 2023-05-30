В Москве задержали 50 мигрантов в ходе рейда за нарушения правопорядка

На западе Москвы около 50 иностранных граждан задержаны в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В полицию поступило сообщение от местных жителей», — рассказали правоохранители ТАСС. Они сообщали, что в районе улицы Вяземской иностранцы прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им, а также их родителям.

Был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка. В итоге задержали около 50 иностранных граждан.

Отмечается, во время задержания часть мигрантов оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

49 задержанным вменяют ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания), а также ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

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