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В Москве задержали 50 мигрантов в ходе рейда за нарушения правопорядка

Полиция задержала почти 50 мигрантов в ходе рейда за угрозы детям на западе Москвы

На западе Москвы около 50 иностранных граждан задержаны в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В полицию поступило сообщение от местных жителей», — рассказали правоохранители ТАСС. Они сообщали, что в районе улицы Вяземской иностранцы прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им, а также их родителям.

Был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка. В итоге задержали около 50 иностранных граждан.

Отмечается, во время задержания часть мигрантов оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

49 задержанным вменяют ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания), а также ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

28 мая мигрант ранил 16-летнего подростка ножом в спину возле автовокзала в Сочи.

В Тульской области мигранты убили своего работодателя и ограбили его дом на 4 млн рублей. Двое иностранных граждан предстанут перед судом за разбой, убийство, покушение на убийство и изнасилование.

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