Россияне рассказали, где планируют отдыхать этим летом

Более половины россиян планируют взять отпуск этим летом, а начали его планировать еще зимой. Треть отправится отдыхать в Турцию. Среди предпочитающих отдых в нашей стране подавляющее большинство (62,7%) уверены, что это обойдется дешевле, говорят данные опроса компании «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше всего опрошенных, выбравших зарубежные направления, хотят отправиться в Турцию – 31,8%. На втором месте по популярности Испания – 20,7%, на третьем – Египет (19,8%). Достаточно большое количество граждан (11,3%) выбирает Абхазию, еще 4,3% – ОАЭ. Далее идут Тунис, Грузия, Шри-Ланка, Сейшелы и Вьетнам.

Среди предпочитающих отдых на российских курортах 9,3% россиян рассчитывают на кэшбэк, который получат по госпрограмме поддержки внутреннего туризма. У 10% нет загранпаспорта, а 4,2% не владеют иностранными языками. Еще 9% россиян нравятся родные пейзажи, а некоторые полагают, что сервис у нас лучше, чем за рубежом, а пляжи чище (2,7% и 2,4% соответственно).

Самое популярное российское направление – Сочи и курорты Краснодарского края. Их выбирают 54,3% жителей страны. Также востребован Крым: туда планируют отправиться 11,9% россиян. На третьем месте по популярности находится Алтай (5,7%). Четвертое и пятое место (4,8%) разделили Кавказ и Новороссийск.

Если в случае поездок за границу большинство – 53,3% – пользуется услугами туроператора, то при поездках по России это менее востребовано. 70,7% участников исследования свой отпускной тур спланировали самостоятельно.

Ранее стало известно, что россияне больше всего боятся в отпуске потерять документы и деньги.