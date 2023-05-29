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В тундре в Ямало-Ненецком округе пропала семья из четырех человек

Baza: в тундре в Ямало-Ненецком округе неделю ищут пропавших трех взрослых и ребенка

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Семья из четырех человек отправилась в тундру в Ямало-Ненецком округе. Уже неделю они не выходят на связь. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 25 мая 2023 года жительница села Панаевск Ямальского района обратилась в полицию. Она рассказала, что ее муж, 13-летний ребенок и двое родственников 22 мая выехали на двух снегоходах в тундру. С тех пор о них ничего не известно, на связь они не выходили.

Пропавших ищут сотрудники правоохранительных органов. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее многодетного жителя Таймыра нашли в тундре спустя двое суток после пропажи. В пути у мужчины сломался снегоход с прицепом, поэтому ему пришлось отправиться пешком, несмотря на то, что до дома не одна сотня километров.

За три с половиной часа спасательная команда осмотрела более 500 квадратных километров территории тундры, и наконец пропавшего удалось обнаружить. Он оказался живым и невредимым. Мужчине оказали первую помощь и доставили к семье.

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