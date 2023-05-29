Мошенники требовали у россиянки 3 млн рублей, угрожая убийством сына-участника СВО

Мошенники связались с россиянкой и потребовали передать им 3 млн рублей. Неизвестные угрожали убить ее сына, который сейчас находится в зоне проведения СВО, сообщается в Telegram-канале Осторожно, новости.

По данным издания, 27-летний житель Барнаула был мобилизован в конце октября 2022 года. Два раза в неделю он созванивался с матерью.

В субботу молодой человек, как обычно, позвонил. На следующий день, в воскресенье, его мать получила SMS-сообщение с неизвестного номера: «Ваш сын будет сегодня убит». Женщина попыталась связаться с военнослужащим в социальных сетях, но с его аккаунта ей ответили неизвестные. Они написали, что пришлют ухо сына, и потребовали готовить 3 млн рублей.

Мать решила обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов помогли ей вернуть доступ к страницам сына. После этого она выяснила, что мошенники писали сообщения не только ей, но и друзьям военнослужащего.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Нижегородской области обманутые подростком мошенники заявили на школьника в полицию.