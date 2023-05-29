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Врач объяснила, на чем нужно есть окрошку

Гастроэнтеролог Кашух назвала окрошку на квасе более вредной, чем на кефире

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Несмотря на то что «правильная» окрошка должна готовиться на квасе, если он магазинный, предпочтение лучше отдавать менее популярному холодному супу на кефире. В противном случае появляются риски развития сахарного диабета и проблем с ЖКТ. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам эксперта, натуральный квас очень полезен для здоровья. В нем содержатся витамины группы В, витамин Е и закваска, которая помогает поддерживать нормальную микрофлору кишечника. Кроме того, напиток отлично освежает в жаркую погоду и укрепляет иммунитет.

«Однако все это справедливо только для домашнего кваса. Напитки же промышленного производства могут содержать искусственные ароматизаторы и красители. Для улучшения вкуса в квас также добавляют большое количество сахара, поэтому регулярное употребление такого напитка повышает риск ожирения и развития сахарного диабета. Кроме того, квас рекомендуется с осторожностью употреблять людям с заболеваниями ЖКТ», – предостерегла Екатерина Кашух.

Она отметила, что по сравнению с покупным квасом, более полезна для окрошки такая заправка, как кефир. Кефир является пробиотиком, который содержит полезные лакто- и бифидобактерии, необходимые для обмена веществ и нормального пищеварения. Он не вызывает вздутия живота и освежает в жару.

«Вне зависимости от выбранной заправки в окрошку лучше не добавлять колбасу и ветчину. Это продукты переработки мяса, в них мало пользы и много ингредиентов, которые нежелательно употреблять регулярно. В качестве альтернативы им отлично подойдет отварная курица, говядина или телятина», – рекомендовала гастроэнтеролог.

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