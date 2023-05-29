Стало известно, какой цвет языка говорит об опасности для здоровья

В норме язык должен быть умеренно розового цвета, мягким и с хорошо различимыми и не сглаженными сосочками. На нем может быть небольшое количество прозрачного или белого налета с утра после пробуждения, а также красного или коричневого после употребления окрашивающих продуктов. Патологический же налет на языке бывает разного цвета – от густого белого до липкого черного. И игнорировать это нельзя ни в коем случае. Подобный симптом может указывать на самые разные проблемы: от сбоев в работе внутренних органов до нарушения обмена веществ и проблем с дыханием. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинский наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам эксперта, цвет языка часто изменяется при инфекционных заболеваниях. Например, при скарлатине – острой инфекции, которая поражает ротоглотку, на языке образуется плотный серо-белый или желтоватый налет. При дифтерии на языке видны серо-белые пленки. При кандидозе появляются творожистые бляшки, которые сложно снять даже зубной щеткой.

«Если у человека гастрит, язва желудка и другие болезни органов ЖКТ, то язык может изменить цвет на серовато-белый. Налет обычно локализуется в задних отделах органа, но иногда может захватывать и всю поверхность. При болезнях печени нарушается обмен желчных пигментов – продуктов распада белков крови. В результате мягкие ткани организма, в том числе слизистая оболочка языка, окрашиваются в характерный желтый цвет», – сообщила Екатерина Кашух.

Еще одна причина, по которой язык может поменять цвет, – сахарный диабет. Это хроническое заболевание, при котором в крови повышается уровень глюкозы. Язык при диабете становится более сухим, иногда на нем появляются оранжево-желтые высыпания, которые сильно зудят.

Ярко-красным язык может стать после травмы или сильного ожога. Слишком бледным – при железодефицитной анемии. Как правило, при этом заболевании у пациента есть и другие симптомы: слабость, головокружения, потеря аппетита, звон в ушах и повышенная потливость.

«Сталкиваются пациенты с изменением языка и при так называемым «географическом языке», или, как его называют в медицине, десквамативном глоссите, – это образование на теле языка ярко-красных очагов с белой каймой, борозд и трещин. Такие очаги могут мигрировать из одной области языка в другую», – объяснила кандидат наук.

Врач отметила, что причины географического языка пока точно не установлены. Некоторые исследователи связывают его с такими заболеваниями, как псориаз и красный плоский лишай. Также считается, что чаще всего географический язык появляется у людей, чьи родственники также имеют эту особенность, а также у обладателей так называемого складчатого языка – при этой врожденной аномалии на языке у человека имеются глубокие борозды, а сам он утолщен и увеличен.

«Также на цвет языка могут повлиять афты – небольшие язвочки, покрытые сверху серым или желтоватым налетом. Они обычно сильно болят, поэтому при появлении афт нужно прийти на консультацию к стоматологу», – предостерегла гастроэнтеролог.

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