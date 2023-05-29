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Представители таксомоторной отрасли обратились к президенту из-за проблем со страховками

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Depositphotos

Общественный совет по развитию такси обратился к президенту РФ с просьбой отложить введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) в связи с несовершенством текущей редакции законопроекта и проблемами, связанными с оформлением таксистам полиса ОСАГО.

В письме, направленном в адрес главы государства, говорится о том, что страховые компании массово создают препятствия для продажи полисов на легковые такси, «ссылаясь на надуманные причины», а стоимость страховки, которая предлагается таксистам, достигает 100 тыс. рублей.

По мнению общественников, нынешняя редакция законопроекта об ОСГОП для такси не позволит гарантировать пассажирам лучшую страховую защиту.

Представители отрасли отмечают, что все крупные службы заказа легкового такси уже предлагают механизмы добровольного страхования водителей и пассажиров во время поездки. Кроме того, по мнению экспертов, принятие законопроекта в текущей редакции приведет к неизбежному росту страховых тарифов и увеличению финансовой нагрузки на водителей.

Также в письме говорится о том, что дополнительное регулирование может привести к увеличению числа банкротств в сфере такси, сокращению числа легальных водителей и, как следствие, деградации транспортного сегмента в целом. Это приведет к оттоку перевозчиков из легального бизнеса, считают в Общественном совете по развитию такси.

Эксперты уточняют, что законопроект, предусматривающий обязательное наличие полиса ОСГОП, называют законопроектом-спутником к новому закону о такси, который вступает в силу с 1 сентября. Согласно документу, обязательным для такси станет также наличие полиса ОСАГО.

В этом вопросе таксисты уже сталкиваются со сложностями, констатируют представители отрасли. По закону страховые компании обязаны заключать публичный договор страхования ОСАГО с каждым обратившимся лицом, однако страховщики массово создают препятствия для продажи полисов таксистам.

Общественники утверждают, что, пытаясь приобрести страховой полис, многие перевозчики сталкиваются с отказами, к тому же в некоторых регионах стоимость полисов ОСАГО для такси достигает 100 тыс. рублей.

Введение требования о наличии полиса ОСГОП в дополнение к требованию о наличии полиса ОСАГО усугубит ситуацию, считают в Совете и просят президента дать поручение правительству, Госдуме, Банку России совместно с экспертным сообществом комплексно проработать вопрос страхования ответственности для перевозчиков такси, отложив вступление в силу требований об обязательном наличии полиса ОСАГО для водителей такси и рассмотрение законопроекта об ОСГОП, которое должно состояться 30 мая.

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