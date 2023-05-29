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В Подмосковье задержали мужчину с семью гранатами в карманах

Life: полицейские в Волоколамске задержали мужчину, в карманах которого нашли семь гранат

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В Волоколамске Московской области был задержан мужчина, в карманах у которого нашли семь гранат, сообщает Life. Полиции мужчина сказал, что нашел их в лесу.

По данным издания, речь идет о 44-летнем Владимире. Он сообщил, что обнаружил свои находки вблизи деревни Ядрово. Найденные боеприпасы были также снабжены металлическими скобами. Сейчас их изучают эксперты. Уточняется, что мужчина ранее уже был судим за то, что угрожал убийством и не выплатил средства на содержание детей.

Ранее сообщалось, что в Гагаринском районе Москвы, по предварительным данным, нашли гранату темно-зеленого цвета со вставленным штырем. Находку обнаружили в 20 метрах от жилого дома на улице Губкина. На месте инцидента работали полицейские и саперы. Найденная граната могла быть страйкбольной.

До этого в подмосковном Серпухове супружеская пара, которая недавно купила квартиру, нашла предмет, похожий на боевую гранату РГД-5, которая могла принадлежать предыдущему владельцу жилья. Новые владельцы обнаружили ее на балконе. Вызванные на место инцидента экстренные службы установили, что предмет — боевая граната, которая представляет опасность.

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