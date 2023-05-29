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Эксперт: в Якутии стало хорошо жить, и люди оттуда не уезжают

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Газета.Ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Айсена Николаева на посту главы республики Саха (Якутия). Об этом по итогам рабочей встречи главы государства с губернатором заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, президент, по сути, поддержал выдвижение Николаева на очередной срок. Он напомнил, что выборы глав регионов состоятся буквально в сентябре.

«Разговор шел о результатах, социально-экономических показателях, называлось много цифр. Эти показатели действительно во многом динамично растут, даже отмечалось, что Якутия превзошла советские социально-экономические показатели», — отметил эксперт.

Как подчеркнул Мартынов, Якутия — это динамично развивающийся прекрасный регион под хорошим управлением, грамотным и компетентным.

«Особенно я бы выделил то, что в результате комплекса разнообразных программ, управленческих компетенций, развития инфраструктуры, федеральных и региональных программ, ориентирования именно на качество жизни — в Якутии растет население. То есть отток населения из региона не просто снизился, а население растет. Буквально на днях они достигнут отметки в миллион человек. И это при том, что в регионе суровый климат и непростые природные условия», — добавил он.

Эксперт напомнил, что еще с советских времен и до недавнего времени существовала практика вахтового метода, когда в регионы с подобным климатом приезжали специалисты на определенное время для заработка, но при этом цель была уехать.

«Сегодня принципиально другой подход. Именно инвестиции в людей, в качество и образ жизни. Сегодняшняя Якутии инфраструктурно насыщена, там очень много жилья. Якутия одна из первых полностью выполнила федеральную программу по расселению из ветхого и старого жилья. И таких примеров много. В регионе просто стало хорошо жить, и люди оттуда не уезжают», — заключил Мартынов.

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