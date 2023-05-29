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Солнцезащитные очки, оставленные в автомобиле, стали причиной пожара

Автомобиль загорелся из-за солнцезащитных очков, оставленных в салоне

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Nottinghamshire fire and rescue

Солнцезащитные очки, оставленные в автомобиле, стали причиной пожара, пишет Daily Mail. Кадрами с места событий поделились спасатели, чтобы призвать водителей не повторять такую же ошибку.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Британии. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что причиной возгорания автомобиля стали солнечные очки, оставленные на приборной панели. По словам специалистов, солнечный свет, проходящий через стекло, начал плавить пластик.

«Следите за тем, чтобы отражающие предметы не попадали под прямые солнечные лучи», — предупредили спасатели.

Автомобилисты в соцсетях поблагодарили пожарных за предупреждение. Люди признались, что и не подозревали о такой опасности.

Ранее в США семилетний ребенок был арестован по обвинению в поджоге дома семьи.

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