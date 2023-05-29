Подростка, отправившего одноклассникам пугающие сообщения перед исчезновением, нашли живым

Завершены поиски учащегося десятого класса, пропавшего шесть дней назад в Москве, передает kp.ru. Уточняется, что школьника нашли в Казани живым и здоровым. Издание напоминает, что перед исчезновением подросток отправил одноклассникам пугающие сообщения с «благодарностью за все».

«Если я не ошибаюсь, в общей сложности он отправил 13 таких сообщений разным людям, но содержания остальных я не знаю», — рассказала подруга найденного подростка.

К поискам пропавшего подключились одноклассники и волонтеры. Вместе они расклеивали листовки по городу.

«Он нашелся. Был в Казани, жив и здоров, что самое главное. Причины исчезновения пока неизвестны», — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 47-летнего многодетного отца из Таймыра нашли спустя двое суток, после того, как тот пропал в тундре. Мужчина возвращался домой в поселок Новорыбная из поселения Полигай на снегоходе с прицепом. Однако на полпути двигатель заглох, ему пришлось оставить транспортное средство и отправиться пешком, несмотря на то, что до дома не одна сотня километров.