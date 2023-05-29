Психолог объяснил, как понять, что человек врет

Многие люди уверены, что можно распознать лжеца по его невербальному поведению. Они полагаются на такие признаки, как касание носа или ушей, потирание глаз или шеи, избегание контакта глазами, дрожь рук или ног, смена позы или тона голоса. Однако на самом деле универсальных и надежных невербальных признаков определения лжи не существует. При этом обман распознать все-таки возможно, проанализировав речь собеседника. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.

По словам эксперта, речь напрямую связана с мышлением человека, она отражает то, что человек думает и хочет сказать. Более того, речь подвержена влиянию когнитивной нагрузки – сложности процесса мышления.

Когда человек лжет, он испытывает куда большую когнитивную нагрузку, чем когда говорит правду. Это связано с тем, что ему нужно: придумать ложную историю, которая будет звучать правдоподобно и не противоречить фактам, поддерживать ложную историю в памяти и не допускать ошибок. Также лжецу нужно контролировать свое невербальное поведение и не выдавать свои истинные чувства или мысли, а также следить за реакцией собеседника и адаптироваться к ней.

«Все эти задачи требуют большого усилия и внимания со стороны лжеца. А это значит, что его речь становится менее свободной, менее разнообразной, менее детальной и менее согласованной. Именно эти признаки можно использовать для распознавания лжи», – рекомендовал Станислав Самбурский.

Так, по его словам, лжецы используют меньше слов и предложений, стараются быть краткими и конкретными, чтобы не запутаться в своей лжи или не сказать лишнего. Также лжецы избегают употребления личных местоимений и глаголов в первом лице. Они стараются дистанцироваться от своей лжи и создать впечатление объективности или неучастия.

«Когда человек врет, он часто задает вопросы или повторяет слова собеседника. Делается это, чтобы выиграть время для размышления или проверки своей лжи на правдоподобность. Также лжецы реже используют модальные глаголы – «можно», «нужно», «должен» и слова-усилители –«очень», «совсем», «абсолютно». Он старается смягчить свою ложь или сделать ее менее утвердительной», – объяснил психолог.

Также лжецы чаще делают орфографические, грамматические или логические ошибки в своей речи. Они теряют концентрацию из-за высокой когнитивной нагрузки и не замечают своих опечаток или промахов.

«Если вы заметили один или несколько признаков лжи в речи вашего собеседника, это еще не значит, что он точно врет. Возможно, он просто нервничает, скромничает, шутит или не знает, как признаться вам, что вы ему симпатичны. Поэтому делать выводы о человеке по речи или поведению все равно стоит с осторожностью. Кроме того, лжецы бывают настолько искусными, что даже заподозрить их во лжи может быть не под силу и опытному психологу», – сообщил эксперт.

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