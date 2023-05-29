Японец удивляет соцсети своим перевоплощениями в других людей

Житель Японии может превращаться в другого человека с помощью макияжа, пишет Oddity Central. Мужчина настолько хорошо освоил мастерство мейкапа, что собрал целую армию поклонников.

22-летний мужчина, известный в соцсетях под ником Хатенян, обрел популярность в Японии. Всему виной его видео, на которых он с помощью макияжа превращается буквально в других людей. При этом японец отмечает, что он визажист-самоучка.

Проблема, по словам Хатеняна, в том, что люди не верят, что на кадрах один и тот же человек, когда он публикует результаты своей работы. Мужчина признается, что ретуширует фотографии, но не более того.

«Вы когда-нибудь задумывались, как на самом деле выглядят некоторые из этих популярных моделей в соцсетях?» — добавил визажист.

Ранее 54-летняя Наоми Уоттс показала, как выглядит без макияжа и фильтров.