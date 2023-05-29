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Россиянка окунулась головой в торт и напоролась на штырь

Baza: именинница из Симферополя чуть не потеряла глаз из-за штыря в подарочном торте

В Симферополе именинница чуть не ослепла, когда напоролась глазом на штырь в подарочном торте. Об этом сообщает Baza.

Инцидент случился 21 мая, когда жительница Симферополя отмечала свой день рождения в компании друзей. Она была готова к тому, что собравшиеся окунут ее с головой в двухъярусный подарочный торт, но когда это произошло, девушка почувствовала, что напоролась глазом на штырь. Он был установлен кондитером и скреплял коржи.

В итоге праздник пришлось прервать, пострадавшую увезли в больницу с повреждением верхнего века. Выяснилось, что если бы стержень попал чуть ниже, именинница могла ослепнуть.

Врачи диагностировали потерпевшей удар сетчатки с кровоизлиянием и оставили на стационарном лечении на неделю.

До этого стало известно, что подростки из Петербурга бросили петарду в мужчину в день его рождения.

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