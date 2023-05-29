Стало известно, сколько родители потратят на школьные выпускные в 2023 году

На проведение выпускных вечеров для 11-х классов в расчете на одного ученика в 2023 году родители потратят 16,5 тыс. рублей, передает kp.ru со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом Superjob. Также выяснилось, что праздничный наряд одиннадцатиклассников обойдется в 17 и 16,5 тыс. руб. для юношей для девушек соответственно.

Согласно исследованию, чем младше выпускник, тем меньше траты. К примеру, на выпускной для 9-х классов в расчете на одного ребенка родители потратят 10,5 тыс. руб.

Издание также выяснило, что треть россиян, в семьях которых есть выпускники, рассчитывают в этом году отделаться суммой до 10 тыс. руб. Каждый четвертый потратит до 30 тыс. руб. Есть и те, кто заплатит больше 100 тыс. руб.

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