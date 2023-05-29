Подросток из Индии ввел себе ртуть, чтобы стать героем из фильма «Люди Икс», пишет LADBible. Однако вместо обретения суперсилы школьник оказался в больнице.

В отчете говорится, что 15-летний школьник посетил травматологический центр со «множественными незаживающими язвами на левом предплечье». Кроме того, подросток позволял паукам кусать себя в надежде, что таким образом он станет похожим на Человека-паука.

Медики подозревали, что причиной такого поведения индийца могло быть злоупотребление психоактивными веществами, поэтому назначили ему психиатрическую экспертизу. В беседе со специалистами юноша объяснил, что три раза вводил в свой организм ртуть из градусника.

«У него не оказалось психических проблем и был нормальный уровень IQ», — заключили врачи.

К счастью, мальчик ввел ртуть себе под кожу, минуя вены и кровеносные сосуды, что существенно облегчило лечение.

«У пациента не развились клинические признаки отравления», — говорится в сообщении.

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