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Подросток из Индии ввел себе ртуть, чтобы стать героем из фильма «Люди Икс»

15-летний подросток ввел в организм ртуть, чтобы стать похожим на персонажа из «Люди Икс»

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Shutterstock

Подросток из Индии ввел себе ртуть, чтобы стать героем из фильма «Люди Икс», пишет LADBible. Однако вместо обретения суперсилы школьник оказался в больнице.

В отчете говорится, что 15-летний школьник посетил травматологический центр со «множественными незаживающими язвами на левом предплечье». Кроме того, подросток позволял паукам кусать себя в надежде, что таким образом он станет похожим на Человека-паука.

Медики подозревали, что причиной такого поведения индийца могло быть злоупотребление психоактивными веществами, поэтому назначили ему психиатрическую экспертизу. В беседе со специалистами юноша объяснил, что три раза вводил в свой организм ртуть из градусника.

«У него не оказалось психических проблем и был нормальный уровень IQ», — заключили врачи.

К счастью, мальчик ввел ртуть себе под кожу, минуя вены и кровеносные сосуды, что существенно облегчило лечение.

«У пациента не развились клинические признаки отравления», — говорится в сообщении.

Ранее индийский чиновник приказал осушить водоем ради мобильного телефона.

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