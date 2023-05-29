Дерматолог рассказала, сколько времени может занять восстановление после пересадки волос

Процесс восстановления после пересадки волос занимает до одного года. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова. Также, по ее словам, после операции могут возникнуть осложнения.

«Необходимо понимать, что процесс восстановления может занять до 12 месяцев, и результаты могут быть не такими, как ожидалось. Кроме того, пересадка волос может сопровождаться риском осложнений, таких как инфекции и кровотечения», — отметила специалист.

Чтобы получить наилучший результат, она посоветовала проводить лечение в сертифицированных клиниках, доверяться только опытным специалистам и соблюдать их рекомендации по уходу за волосами после процедуры.

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