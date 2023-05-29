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В России смогут посадить в тюрьму за работу в незарегистрированных иностранных НПО

Комитет ГД поддержал лишение свободы до 3 лет за работу в незарегистрированных иностранных НПО

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Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о лишении свободы за повторное участие в работе или за организацию деятельности в России зарубежных или международных неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об НПО, которые внесены в специальный реестр.

26 апреля глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что что группа депутатов-членов комиссии внесла в нижнюю палату парламента законопроект о введении уголовной ответственности участие в работе незарегистрированных в России иностранных неправительственных организаций (НПО).

Депутат уточнил, что уголовную ответственность предлагается ввести за организацию деятельности НПО в РФ. Также предлагается лишать свободы до трех лет тех, кто ранее подвергался административному наказанию за участие в работе НПО.

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