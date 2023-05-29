Стало известно, почему поляки недовольны приездом беженцев с Украины

Жители Польши выражают обеспокоенность в связи с притоком украинских беженцев, которые нарушают законы и совершают, в том числе, тяжкие преступления. Если рост социального напряжения продолжится, терпение поляков закончится. Об этом телеканалу «360» рассказал политический аналитик Павел Шипилин.

«Я ни в коем случае не стал бы защищать поляков. Но в ситуации с беженцами любопытно наблюдать, как будет происходить метаморфоза от искреннего желания помочь до пренебрежения и, я бы даже сказал, брезгливости», — сказал аналитик.

Шипилин отметил, что данная ситуация в особенности усугубляется тем, что в Польшу с территории Украины приезжают необандеровцы.

«К Степану Бандере у поляков отношение однозначное, и Волынскую резню они никогда не забудут. Если приехавшие украинцы разделяют необандеровскую идеологию, а большее число — ее последователи, то социальное напряжение будет накаляться. И украинцев, мне кажется, скоро начнут массово бить. Это в лучшем случае», — считает он.

По мнению эксперта, в ближайшие дни отношение к полякам может кардинально измениться, поэтому «беженцев скоро не будут терпеть».

Ранее сообщалось, что соцработники в польском Люблине вынуждены все чаще заниматься украинскими семьями из-за злоупотребления беженцами алкоголя и случаев насилия.