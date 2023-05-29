Под Нижним Новгородом 27-летняя девушка погибла от нападения своей собственной собаки

Жительницу Нижегородской области насмерть загрыз ее собственный стаффорд. Как передает «Богородск24», погибшей оказалась 27-летняя воспитательница детского сада.

Несчастный случай произошел в Богородске в воскресенье, 28 мая, когда местная жительница отправилась к себе во двор, чтобы покормить домашнего бойцового пса. Но стаффорд внезапно напал на хозяйку и вцепился ей в шею. Муж пострадавшей прибежал на крики девушки и выстрелил в животное из ружья, однако было уже поздно.

27-летняя мать двоих детей и воспитательница детского сада Ольга Телушко в результате нападения стаффорда скончалась. В настоящее время по факту ее гибели проводится доследственная проверка.

Накануне амурский тигр напал на жительницу Приморья, когда защищал добычу.